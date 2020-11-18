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«Какие красавицы»: Лариса Гузеева показала дочку и жену сына своим поклонникам
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Какие красавицы»: Лариса Гузеева показала дочку и жену сына своим поклонникам

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Лариса Гузеева поделилась трогательными снимками в своем Instagram-аккаунте. На первой фотографии запечатлена дочь телеведущей Ольга, а также ее подруга Анна, жена сына Гузеевой. Телеведущая в комментариях ласково называет невестку «родным ребенком». На третьем фото расположился пес по кличке Марли — любимец семьи Гузеевой.

— Те, кто делают меня счастливой! Дочь Леля и дочь Аня. И любимчик Марли — как без него, — написала Гузеева в подписи под фотографией.

Подписчики оценили красоту детей своего кумира прямо в комментариях под снимками: «Самое милое сегодня»; «Нежность»; «Какие красавицы»; «Такие лапочки».

Напомним, что у телеведущей Ларисы Гузеевой двое детей — 20-летняя дочь Ольга Бухарова и 29-летний сын Георгий Толордава.

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Лариса Гузеевафото в Instagram#Instagram
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