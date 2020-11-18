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Ночные новогодние корпоративы отменят в Крыму
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ночные новогодние корпоративы отменят в Крыму

Евгения Звощик

Общество

Запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время вводится в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в среду, 18 ноября, во время заседания оперативного штаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Он пояснил, что время запрета на проведение фуршетов — период с 22:00 до 08:00.

— При этом сам отдых не отменяется, пусть люди приезжают, — добавил Аксенов.

В свою очередь глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что запрет на новогодние корпоративы вступает в силу с 20 декабря до 15 января. Ведомство прогнозирует подъем заболеваемости ОРВИ и вирусными инфекциями к концу декабря, передает РИА Новости.

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