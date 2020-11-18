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Бывший спецназовец США признался в работе на российскую разведку
Фото: pixabay.com

Бывший спецназовец США признался в работе на российскую разведку

Евгения Звощик

В мире

Бывший спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признал свою вину в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США в среду, 18 ноября.

Отмечается, что 45-летний американец якобы сотрудничал с российской разведкой в период с декабря 1996 года по январь 2011 года. В течение этого времени он иногда ездил в Россию, где «встречался там с представителями российских спецслужб». Кроме того, в документах суда утверждается, что в 1997 году российская разведка присвоила Дзибински-Деббинсу кодовое имя на территории России — «Икар Лесников».

Также известно, что с 1998-го по 2005-й Дзибински-Деббинс занимал должность офицера в американских сухопутных силах. Он служил в химических подразделениях, после чего в звании капитана перешел в спецназ, передает РИА Новости.

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