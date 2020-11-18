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Вирусологи заявили, что жидкость для полоскания рта может помочь в борьбе с COVID
Фото: pixabay.com

Вирусологи заявили, что жидкость для полоскания рта может помочь в борьбе с COVID

Захар Чайченко

Здоровье

Исследователи из Университета Кардиффа провели наблюдение, по результатам которого они выяснили, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус SARS-CoV-2.

По словам автора исследовательской работы Ричарда Стантона, проведенный анализ показал, что при тестировании на лабораторном оборудовании, имитирующем полость рта и носа, многие доступные жидкости для полоскания рта способны деактивировать не только вирус SARS-CoV-2, но также другие виды коронавирусов.

Вирусологи отметили, что коронавирусы значительно чаще других вирусов и бактерий подвергаются разрушению из-за наличия у них липидной оболочки. Несмотря ни на что, исследования в данной области продолжаются, передает РИА Новости.

По словам специалистов, проведенная работа не получила широкой огласки и в данный момент нигде не опубликована. Кроме того, работа уэльских ученых не прошла проверку научного сообщества.

Предварительные результаты научной работы показали, что использование жидкости для полоскания рта и десен сокращает содержание коронавируса в слюне человека. Для эффективности в жидкости должно содержаться как минимум 0,07 процентов антисептика хлорида цетилпиридиния.

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