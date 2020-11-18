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Свыше 60 тысяч работников перевели на удаленку в Подмосковье
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Свыше 60 тысяч работников перевели на удаленку в Подмосковье

Кирилл Николаев

Общество

Свыше 60 тысяч человек были переведены на дистанционный формат работы в Подмосковье из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 18 ноября, рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Отмечается, что в настоящее время на удаленной работе находится 62 641 человек. Число сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность в формате неполного рабочего дня и недели, составляет 7249, сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство культуры Российской Федерации попросило руководителей подведомственных ему образовательных организаций и библиотек Москвы перевести сотрудников на удаленную работу.

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удаленная работасотрудникиМосковская область
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