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Минкульт попросил образовательные организации Москвы перевести работников на удаленку
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Минкульт попросил образовательные организации Москвы перевести работников на удаленку

Кирилл Николаев

Город

Министерство культуры Российской Федерации попросило руководителей подведомственных ему образовательных организаций и библиотек Москвы перевести сотрудников на удаленную работу. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно документу, на удаленный режим работы должны перейти работники старше 65 лет, а также граждане, которые имеют хронические заболевания. Министерство просит минимизировать очное присутствие сотрудников в образовательных организациях и библиотеках.

Ранее стало известно, что федеральные библиотеки в Москве ограничат допуск посетителей с 13 ноября по 15 января 2021 года.

Напомним, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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