Артема Здунова назначили временно исполняющим обязанности главы Мордовии

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Артемом Здуновым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 18 ноября.

Глава государства подписал соответствующий указ. В том же документе отмечается, что президент принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова, который ранее подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

На сайте Кремля уточняется, что данный указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Владимир Волков объяснил причину своего ухода с поста главы Мордовии.

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