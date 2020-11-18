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Артема Здунова назначили временно исполняющим обязанности главы Мордовии
Фото: ТАСС/ Елена Афонина

Артема Здунова назначили временно исполняющим обязанности главы Мордовии

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Артемом Здуновым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 18 ноября.

Глава государства подписал соответствующий указ. В том же документе отмечается, что президент принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова, который ранее подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

На сайте Кремля уточняется, что данный указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Владимир Волков объяснил причину своего ухода с поста главы Мордовии.

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