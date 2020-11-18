Депздрав прокомментировал ситуацию во временном госпитале в Коммунарке

Больница № 40 в Коммунарке / Фото: Анна Быкова

улица Сосенский Стан Карта всех событий

Во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что во время инцидента в этом блоке больных не было. Никто не пострадал.

Соответствующие службы города исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет.

Ранее МЧС России по Москве подтвердило информацию о хлопке газа во временном блоке мобильного госпиталя в Коммунарке.

Читайте также: В Коммунарке не подтвердили информацию о взрыве на территории больницы