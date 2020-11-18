МЧС подтвердило информацию о хлопке газа в Коммунарке

Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно спасательного центра Москвы

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

МЧС России по Москве подтвердило информацию о хлопке газа во временном блоке мобильного госпиталя в Коммунарке.

По данным Telegram-канала «112», во временном блоке мобильного госпиталя произошел разрыв трубы с кислородом. В этот момент никого из больных не было в помещении. Информации о пострадавших не поступала.

СМИ сообщили, что возникла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Позднее в больнице отметили, что во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. В этом блоке больных не было. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также: СК назвал причину схода с рельсов вагонов с мазутом под Владимиром