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В Коммунарке не подтвердили информацию о взрыве на территории больницы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Коммунарке не подтвердили информацию о взрыве на территории больницы

Кирилл Николаев

Происшествия
улица Сосенский СтанКарта всех событий

В инфекционной больнице в Коммунарке не было взрыва на территории медицинского учреждения. Об этом РИА Новости сообщили в колл-центре больницы.

— Задымление идет с улицы, у нас нет никакого взрыва, — сообщил собеседник агентства.

В больнице отметили, что во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. В этом блоке больных не было. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее МЧС России по Москве подтвердило информацию о хлопке газа во временном блоке мобильного госпиталя в Коммунарке.

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