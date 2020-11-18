В Коммунарке не подтвердили информацию о взрыве на территории больницы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

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В инфекционной больнице в Коммунарке не было взрыва на территории медицинского учреждения. Об этом РИА Новости сообщили в колл-центре больницы.

— Задымление идет с улицы, у нас нет никакого взрыва, — сообщил собеседник агентства.

В больнице отметили, что во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. В этом блоке больных не было. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее МЧС России по Москве подтвердило информацию о хлопке газа во временном блоке мобильного госпиталя в Коммунарке.

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