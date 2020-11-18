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СК назвал причину схода с рельсов вагонов с мазутом под Владимиром
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

СК назвал причину схода с рельсов вагонов с мазутом под Владимиром

Юлия Захарова

Происшествия

Причиной схода с рельсов вагонов с мазутом под Владимиром стали действия железнодорожников. Об этом в среду, 18 ноября, рассказали в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

— Железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, что привело к переводу части вагонов грузового поезда на другую железнодорожную ветку и их сходу с рельсов, — говорится на официальном сайте ведомства.

В СК добавили, что работников допросили как подозреваемых, они дали признательные показания. В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании им мер пресечения.

Подробности и обстоятельства инцидента выясняются, специалисты проводят следственные действия и экспертизы и изучают документы о содержании и ремонте участка железнодорожного пути.

Напомним, что 16 ноября возле станции Новки-1 во Владимирской области с рельсов сошли 30 вагонов из 54. Это привело к разливу шести цистерн с мазутом. Также нарушены габариты двух путей. Площадь разлива мазута составила 12,5 тысячи квадратных метров. В результате случившегося погиб один обходчик.

Читайте также: Железнодорожные пути расчистили на месте схода вагонов с топливом под Владимиром

Владимирская областьсход поездов с рельсовГСУ СК РФ
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