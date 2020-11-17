Железнодорожные пути расчистили на месте схода вагонов с топливом под Владимиром

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Специалисты расчистили железнодорожные пути на месте схода с рельсов цистерн с мазутом во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России во вторник, 17 ноября.

Уточняется, что на место случившегося прибыл укладочный поезд.

— Пути уже расчищены. Прибыл укладочный поезд, проводятся работы по укладке рельс первого пути, — передает сообщение РИА Новости.

По словам представителя пресс-службы, на месте схода вагонов работает спецтехника Российской железной дороги (РЖД).

Напомним, что 16 ноября возле станции Новки-1 во Владимирской области с рельсов сошли 30 вагонов из 54. Это привело к разливу шести цистерн с мазутом. Также нарушены габариты двух путей. Площадь разлива мазута составила 12,5 тысячи квадратных метров. В результате случившегося погиб один обходчик.

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