Несколько поездов до Москвы отменили из-за схода вагонов под Владимиром

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Несколько поездов до Москвы отменили из-за схода вагонов возле станции Новки-1 во Владимирской области. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили на сайте Горьковской железной дороги.

Отмечается, что в результате инцидента скоростной поезд №731 «Ласточка» сообщением Нижний Новгород — Москва возвращен обратно в Нижний Новгород. Кроме того, отменены поезда №707, 709 и 733. Они должны были проследовать из Нижнего Новгорода в Москву. Также отменены поезда № 718И и № 718Я по маршруту Иваново — Москва.

В пресс-службе Горьковской железной дороги добавили, что не будет курсировать поезд № 734 «Ласточка» Москва — Нижний Новгород.

Напомним, что 16 ноября возле станции Новки-1 во Владимирской области с рельсов сошли 30 вагонов из 54. Это привело к разливу шести цистерн с мазутом. В результате инцидента пострадал один человек. Также нарушены габариты двух путей. Площадь разлива мазута составила 12,5 тысячи квадратных метров.

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