Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Несколько поездов до Москвы отменили из-за схода вагонов под Владимиром
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Несколько поездов до Москвы отменили из-за схода вагонов под Владимиром

Кирилл Николаев

Транспорт

Несколько поездов до Москвы отменили из-за схода вагонов возле станции Новки-1 во Владимирской области. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили на сайте Горьковской железной дороги.

Отмечается, что в результате инцидента скоростной поезд №731 «Ласточка» сообщением Нижний Новгород — Москва возвращен обратно в Нижний Новгород. Кроме того, отменены поезда №707, 709 и 733. Они должны были проследовать из Нижнего Новгорода в Москву. Также отменены поезда № 718И и № 718Я по маршруту Иваново — Москва.

В пресс-службе Горьковской железной дороги добавили, что не будет курсировать поезд № 734 «Ласточка» Москва — Нижний Новгород.

Напомним, что 16 ноября возле станции Новки-1 во Владимирской области с рельсов сошли 30 вагонов из 54. Это привело к разливу шести цистерн с мазутом. В результате инцидента пострадал один человек. Также нарушены габариты двух путей. Площадь разлива мазута составила 12,5 тысячи квадратных метров.

Читайте также: СК проверит информацию о травмировании девушки в столичном картинг-клубе

поездизменение расписанияМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте