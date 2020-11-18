Первый канал подал иск о защите чести к Садальскому, Сурайкину и Соседову

Фото: Следственный комитет РФ

Первый канал намерен защищать в суде деловую репутацию, представители подали иск к актеру Станиславу Садальскому, критику Сергею Соседову, политику Максиму Сурайкину и агентству городских новостей «Москва». Об этом в среду, 18 ноября, проинформировали в Хорошевском суде столицы.

— Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Первого канала к Садальскому, Соседову, Сурайкину и АГН «Москва» поступил в суд. Дата заседания пока не назначена, — отметили в суде.

Как уточняется, соответчиком по данному иску будет Федеральное агентство новостей, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Садальский указал на предвзятую оценку членами жюри проекта «Голос» одной из участниц. Артиста поддержали Сурайкин и Соседов, последний возмутился отсутствием прямой трансляции зрительского голосования. Первый канал обвинил вышеперечисленных во лжи и начал готовить иски.

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