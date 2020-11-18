Подозреваемых в краже 9,5 миллиона рублей у бизнесмена задержали в Москве

Фото: сайт Следственного комитета РФ

Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в краже 9,5 миллиона рублей у 38-летнего бизнесмена под предлогом поставки цветов. Об этом сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в среду, 18 ноября.

По данным полиции, в офисе фирмы на улице Остоженке мужчина договорился с ее сотрудниками о поставке цветов. Он передал требуемую сумму. Убрав деньги в сейф, продавцы попросили клиента подождать, пока товар поступит на склад. Сотрудники покинули помещение. Мужчина так и не получил партию цветов.

В момент встречи с бизнесменом под видом доставщика еды приехал курьер. Он и вынес деньги незаметно для покупателя. Возбуждено уголовное дело.

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