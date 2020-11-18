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СК прекратил дело о неуплате налогов на сумму более миллиарда рублей в Москве
Фото: https://moscow.sledcom.ru/ Официальный сайт СК РФ по городу Москве

СК прекратил дело о неуплате налогов на сумму более миллиарда рублей в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи прекратили уголовное дело в отношении первого заместителя генерального директора одной компании о неуплате налогов на сумму более одного миллиарда рублей. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, с 2015 по 2017 годы мужчина внес в бухгалтерскую и налоговую отчетности компании заведомо ложные сведения и их представление в налоговый орган. В результате в бюджет Российской Федерации не были уплачены суммы налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в размере свыше 670 миллионов рублей. С учетом штрафных санкций сумма составила более одного миллиарда рублей.

В ходе предварительного следствия подозреваемый полностью погасил задолженность. В результате уголовное дело в отношении мужчины прекращено.

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