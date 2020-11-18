Работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии закончили в Коммунарке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан Карта всех событий

На территории временного госпиталя больницы в Коммунарке завершены работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Напомним, что во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Во время инцидента в этом блоке не было больных. Никто не пострадал.

Угрозы для пациентов и персонала больницы нет.

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