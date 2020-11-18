После разгерметизации трубы в Коммунарке пациентов из соседних корпусов перевели в другие

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан Карта всех событий

Пациенты в Коммунарке, которые размещены в соседних корпусах медицинского учреждения, переводятся в рядом стоящие здания, не связанные с блоком, где произошла разгерметизация кислородной линии. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Данные меры необходимы для проведения ремонтных работ.

Ранее во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Во время инцидента в этом блоке больных не было. Никто не пострадал. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет.

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