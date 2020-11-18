Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
После разгерметизации трубы в Коммунарке пациентов из соседних корпусов перевели в другие
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

После разгерметизации трубы в Коммунарке пациентов из соседних корпусов перевели в другие

Кирилл Николаев

Здоровье
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан Карта всех событий

Пациенты в Коммунарке, которые размещены в соседних корпусах медицинского учреждения, переводятся в рядом стоящие здания, не связанные с блоком, где произошла разгерметизация кислородной линии. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Данные меры необходимы для проведения ремонтных работ.

Ранее во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Во время инцидента в этом блоке больных не было. Никто не пострадал. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет.

Читайте также: Более 60 спасателей работают на месте инцидента в Коммунарке

больницапациентКоммунарка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Новый год своими руками

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Все мнения
О проекте