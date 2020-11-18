Более 60 спасателей работают на месте инцидента в Коммунарке

Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно спасательного центра Москвы

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Свыше 60 спасателей работают на месте происшествия в Коммунарке. Об этом в среду, 18 ноября, рассказали в пресс-службе главка МЧС России по Москве.

На месте инцидента также находятся более 15 единиц техники, сообщает РИА Новости.

Ранее МЧС России по Москве подтвердило информацию о хлопке газа во временном блоке мобильного госпиталя в Коммунарке. Данную ситуацию прокомментировали в столичном департаменте здравоохранения. Там сообщили, что во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Во время инцидента в этом блоке больных не было. Никто не пострадал.

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