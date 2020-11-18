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Более 60 спасателей работают на месте инцидента в Коммунарке
Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно спасательного центра Москвы

Более 60 спасателей работают на месте инцидента в Коммунарке

Кирилл Николаев

Происшествия
улица Сосенский СтанКарта всех событий

Свыше 60 спасателей работают на месте происшествия в Коммунарке. Об этом в среду, 18 ноября, рассказали в пресс-службе главка МЧС России по Москве.

На месте инцидента также находятся более 15 единиц техники, сообщает РИА Новости.

Ранее МЧС России по Москве подтвердило информацию о хлопке газа во временном блоке мобильного госпиталя в Коммунарке. Данную ситуацию прокомментировали в столичном департаменте здравоохранения. Там сообщили, что во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Во время инцидента в этом блоке больных не было. Никто не пострадал.

Читайте также: В Коммунарке не подтвердили информацию о взрыве на территории больницы

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