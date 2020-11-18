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Сергей Собянин рассказал, когда откроется обновленная часть Большого Каменного моста
Фото: Пресс-Служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Сергей Собянин рассказал, когда откроется обновленная часть Большого Каменного моста

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

В декабре 2020 года для автомобилей будет открыта обновленная часть Большого Каменного моста. Об этом в среду, 18 ноября, в своем Twitter-аккаунте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, после открытия движения для машин начнутся работы на второй половине объекта. Движение пешеходов по тротуару планируется открыть весной 2021 года после завершения монтажа облицовки, борта и отреставрированного чугунного ограждения.

Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капитального ремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы объекта.

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МоскваСергей СобянинБольшой Каменный мост
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