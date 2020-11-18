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В Минобороны заявили, что «Искандеры» останутся основой Ракетных войск и артиллерии
Фото: Официальный сайт Минобороны России

В Минобороны заявили, что «Искандеры» останутся основой Ракетных войск и артиллерии

Евгения Звощик

Армия

Оперативные ракетно-тактические комплексы «Искандер-М» останутся основным оружием российских Ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщил начальник данного рода войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский в среду, 18 ноября.

В интервью «Российской газете», он пояснил, что «Искандер-М» останется основным вооружение в указанных войсках «как минимум до 2030 года». Матвеевский пояснил, что данные комплексы способны применять как аэробаллистические, так и крылатые ракеты.

Он добавил, что на сегодняшний день в России есть достаточный научный задел для создания новой системы на замену «Искандеру».

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

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российская армияМинобороны РФ«Искандер»
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