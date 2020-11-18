Пенсионеру из Москвы вернули часть вложенных в инвестиционную компанию средств

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Следователи помогли пенсионеру из столицы вернуть часть вложенных в инвестиционную компанию средств. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Данная информация поступила от журналиста одной из новостных программ федерального телеканала. Отмечалось, что 83-летний пенсионер вложил 1,5 миллиона рублей в инвестиционную компанию в центре столицы, которая предлагала выгодные проценты. Затем мужчина решил отказаться от сделки и вернуть деньги, но получил отказ.

Следователи выяснили все обстоятельства случившегося. В результате пенсионеру вернули часть суммы. Оставшиеся деньги должны быть переданы в ближайшее время.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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