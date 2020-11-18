СК проверит сведения о возможном мошенничестве с квартирой Федосеевой-Шукшиной

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о возможном мошенничестве с недвижимостью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В связи с обращением актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной по поводу возможных противоправных действий с ее недвижимостью председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку, — отмечается в сообщении на официальном сайте СК.

Как уточняется, сама артистка заявила, что мошеннические действия были совершены ее мужем и его помощником во время проведения сделки с квартирой актрисы. Выяснилось, что Федосеева-Шукшина больше не может распоряжаться недвижимостью, так как перестала быть собственником.

Глава СК заявил, что будет контролировать ход и результаты проверки.

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