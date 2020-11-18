Минобороны РФ: Более 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт

Фото: mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Свыше 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт в Нагорном Карабахе с 14 ноября. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в среду, 18 ноября.

Отмечается, что 18 ноября в свои дома вернулись 936 беженцев. Как пояснили в военном ведомстве, безопасность движения автобусов с беженцами через линию соприкосновения обеспечили российские военнослужащие, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован с целью прекращения вооруженного конфликта вокруг спорного региона.

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