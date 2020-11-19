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Опрос показал, сколько россияне копят на автомобиль
Фото: pixabay.com

Опрос показал, сколько россияне копят на автомобиль

Татьяна Плотникова

Общество

Больше половины (52 процента) россиян, принявших участие в исследовании Райффайзенбанка, копят деньги на приобретение автомобиля в течение двух-четырех лет.

Почти каждый третий респондент (32 процента) заявил, что при желании купить машину рассчитывает только на собственные финансовые возможности. Исключительно на заемные средства полагаются 12 процентов опрошенных, причем женщин среди них больше.

Накопить достаточно денег на приобретение автомобиля за один год сумели 25 процентов участников исследования.

Около трети респондентов собираются купить машину в ближайшем полугодии, 51 процент — в течение года, 22 процента вынуждены отложить покупку на более длительный срок, сообщает ТАСС.

Ранее эксперты назвали регионы — лидеры по доступности автомобилей.

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