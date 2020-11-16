Названы регионы — лидеры по доступности автомобилей

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг субъектов РФ по доступности нового автомобиля для среднестатистической семьи в регионе. Как подсчитали аналитики, купить машину в ценовом диапазоне до 550 тысяч рублей в кредит там могут 66,7 процентов семей.

В топ-5 также вошли Чукотский автономный округ (61,8 процента), Магаданская область (54,8 процента), Москва (53,9 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (53,8 процента).

В Сахалинской области показатель составляет 53,5 процента, в Ненецком автономном округе — 51,4 процента, в Санкт-Петербурге — 48,8 процента, на Камчатке — 46,6 процента.

Аналитики объясняют лидерство этих регионов сравнительно высокими зарплатами. Кроме того, в регионах Крайнего Севера высока доля молодых бездетных семей, для которых доступность автомобиля выше, несмотря на относительно высокие цены на страховку, топливо и техническое обслуживание.

В число аутсайдеров попали Республика Ингушетия (4,8 процента семей), Чеченская Республика (шесть процентов), Республика Дагестан (8,2 процента), Кабардино-Балкарская Республика (9,3 процента) и Карачаево-Черкесская Республика (десять процентов).

Причиной низких мест в рейтинге этих регионов эксперты называют сравнительно невысокие зарплаты и, как правило, высокий уровень безработицы.

В среднем по России доля семей, для которых доступно приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем стоимостью 550 тысяч рублей, составила 28,3 процента.

За период с января по октябрь текущего года в России было продано 1,2 миллиона новых автомобилей, причем в сентябре и октябре наблюдается прирост продаж относительно аналогичных периодов 2019 года. Составители рейтинга отмечают, что этому отчасти поспособствовала пандемия коронавирусной инфекции: часть россиян из опасений заражения в общественном транспорте предпочли личные машины.

Помимо этого роль сыграло расширение госпрограмм поддержки автопрома, скидки и льготные кредиты для определенных категорий покупателей автомобилей, сообщает РИА Новости.

Ранее были названы самые продаваемые автомобили в России.

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