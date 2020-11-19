В Крыму прокомментировали предложенную Украиной резолюцию ООН

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Предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН, которая осуждает якобы имеющее место нарушение прав человека в Крыму, является «лживыми антироссийскими инсинуациями». Об этом рассказал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов в четверг, 19 ноября.

В среду третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию, которая осуждает «аннексию» и «временную оккупацию» Крыма Россией. В ней указывается также «навязывание российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и голосований».

Соавторами проекта выступили США, Великобритания, Франция, Латвия Германия и некоторые другие страны. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и еще 22 были против.

По словам Георгия Мурадова, тема полуострова является «заезженной» и никому не интересной.

— Та же, что и раньше, консолидированная группа западных государств и их сателлитов, не представляющая и трети членов ООН, при полном безразличии всех остальных стран, прописывают свои лживые антироссийские инсинуации в некоей никого не обязывающей бумаге, — цитирует постпреда РИА Новости.

Он отметил, что подобные резолюции принимают из-за несовершенства системы голосования. Для принятия резолюций в ООН не требуется даже большинства голосов ее стран-членов.

Георгий Мурадов подчеркнул, что обязательными являются только резолюции, поддержанные Советом Безопасности ООН. Однако там не рассматривают резолюции антироссийского и антикрымского содержания.

— Словом, наш российский караван спокойно движется вперед. В иных комментариях фейковые формулировки, состряпанные в Киеве и по обыкновению поддержанные Западом, просто не нуждаются, — добавил вице-премьер республики.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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