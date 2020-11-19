Россияне перечислили ключевые качества настоящего мужчины

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Большинство российских мужчин (56 процентов) утверждают, что обладают качествами «настоящего мужчины», такими как мужество, ответственность, порядочность и смелость. Такие данные опубликованы в исследовании аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что уверенность в себе у представителей сильного пола выражена больше, если у них высокий уровень дохода.

Ключевыми качествами «настоящего мужчины» жители России назвали мужественность (13 процентов), ответственность (11 процентов), порядочность (11 процентов), физическую силу (девять процентов) и смелость (девять процентов). Меньше всего с настоящим мужчиной ассоциируют самостоятельность и справедливость.

Также российские мужчины считают, что определяющие события в их жизни должны произойти в возрасте до 30 лет. Им необходимо покинуть родительский дом и найти хорошую работу до 21 года, жениться — в 25 лет, стать отцом — в 27 лет.

— Сейчас доминирует модель маскулинности, при которой более значимы моральные качества, а не физические и силовые. Более того, агрессивность выделяется самими мужчинами как нечто противоречащее образу «настоящего мужчины». Это может быть связано с тем, что сейчас к женщинам и мужчинам предъявляются почти одинаковые требования в образовательной, трудовой, правовой среде, что нивелирует те качества или черты характера, которые традиционно ассоциировались с каждым полом, — уточнили в НАФИ.

Ранее стало известно, кто возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин 2021 года.

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