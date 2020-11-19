Москвичам рассказали о развитии российской стекольной промышленности

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Редкие изделия из стекла, которые были созданы художниками и неизвестными авторами, венецианский сосуд в виде кораблика, а также другие сокровища можно увидеть в музее-усадьбы «Кусково» в столице. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что каждый год в этот день в стране отмечают День работника стекольной промышленности. Первый стекольный завод в России появился в 1635 году в селе Духанино Дмитровского уезда. Специально для этого из-за границы пригласили несколько иностранных специалистов.

Второе производство открыли в селе Измайлово в царской усадьбе при царе Алексее Михайловиче в конце 60-х годов XVII века. Завод построили за казенный счет, он функционировал на нужды царской семьи.

К концу XVIII века в государстве сформировалось несколько крупнейших государственных заводов по производству стекла. Первый частный стекольный завод был основан дворянином Алексеем Ивановичем Бахметьевым на территории собственного имения в Пензенской губернии в 1764 году.

— В фондах музея-усадьбы «Кусково» хранятся редчайшие изделия, выполненные мастерами Измайловского стекольного завода в начале XVIII века: кубок с надписью «Виватъ Царъ Петръ Алексеевич» и стопа с гравировкой Petr Alex Magn Czar Mosc («Петр Алексеевич Великий Царь Московский»). Подпись на стопе выполнена с ошибками - с пропущенными буквами и сокращениями. Вероятнее всего, ее делал русский гравер, не владеющий латынью, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в истории советского стекольного производства важную роль сыграла Вера Мухина. Многие сервизы, которые стояли в домах граждан, были сделаны по ее эскизам. Она увлеклась стеклом в 1914 году, когда увидела в Италии работы муранских специалистов.

В начале 1940 года Мухина, создатель технологии изготовления оптического стекла Николай Качалов, а также писатель Алексей Толстой составили письмо правительству с просьбой об открытии мастерской для серийного производства художественных изделий из стекла.

Экспериментальная лаборатория была основана при Ленинградском заводе по изготовлению зеркал. Со всего СССР туда съезжались лучшие стеклоделы для консультирования коллег. Менее чем за год существования мастерской умельцы создали несколько десятков неповторимых образцов.

Там Мухина изобрела собственный метод формовки стекла — моллирования, после чего скульптор создала серию стеклянных бюстов. Одним из них стал «Портрет ученого», который был посвящен Николаю Качалову. На данный момент бюст находится в фонде современного стекла музея-усадьбы «Кусково».

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