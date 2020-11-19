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Проценко рассказал о ситуации в Коммунарке после инцидента с кислородной линией
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Проценко рассказал о ситуации в Коммунарке после инцидента с кислородной линией

Юлия Ямпольская

Общество
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан Карта всех событий

Главврач ГКБ № 40 Денис Проценко рассказал об инциденте в медицинском учреждении, произошедшем в среду, 18 ноября.

По его словам, у одного из корпусов резервного госпиталя произошла разгерметизация линии, подающей газы. Администрация больницы приняла решение о немедленном внутригоспитальном перемещении пациентов из соседних корпусов.

— Ни в момент инцидента, ни в процессе переезда пострадавших пациентов или сотрудников не было. Я приношу искренние извинения пациентам за причиненные неудобства, вашим близким — за беспокойство. Искренние слова признательности команде сотрудников, — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что на данный момент учреждение работает в обычном режиме.

Вчера вечером уодного из корпусов резервного госпиталя , произошла разгерметизация линии, подающей газы.Несмотря на...

Опубликовано Denis Protsenko Среда, 18 ноября 2020 г.

Напомним, что во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Во время инцидента в этом блоке не было больных. Никто не пострадал.

Читайте также: Работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии закончили в Коммунарке

больница«Коммунарка»Денис Проценко
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