Нефть дешевеет на фоне опасений за спрос из-за коронавируса

Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Мировые цены на нефть снижаются утром в четверг, 19 ноября. По данным торгов, снижение цены вызвано усилениями опасений трейдеров за спрос на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Так, по состоянию на 8:18 по московскому времени цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,25 процента и составляла 44,23 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,55 процента до 41,78 доллара за баррель.

Также подешевели декабрьские фьючерсы на 0,55 процента до 41,59 доллара за баррель.

Пандемия коронавируса является одним из факторов, которой влияет на рынок нефти. Статистика заражений COVID-19 вновь начала усиливать опасения за спрос.

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