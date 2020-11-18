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Нефть торгуется без ярко выраженной динамики в ожидании данных о запасах в США
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Нефть торгуется без ярко выраженной динамики в ожидании данных о запасах в США

Ростислав Зубков

Экономика

В среду утром, 18 ноября, нефть торгуется разнонаправленно, следует из данных торгов.

К 08:00 по Москве стоимость фьючерсов Brent с поставкой в декабре дорожает на 0,05 процента до 43,77 доллара за баррель. Тем временем декабрьские фьючерсы на сырье марки WTI дешевеют на 0,12 процента до 41,38 доллара за баррель.

Отсутствие ярко выраженной динамики, с одной стороны, связано с ожиданием официальных данных о росте запасов черного золота в США, а с другой, — с обещаниями ОПЕК+ дать новые рекомендации о будущем соглашении к заседанию альянса 1 декабря.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей в сутки в мае–июне. При этом остальное обязуются компенсировать США.

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