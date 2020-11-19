Почти 30 тысяч жителей переедут по программе реновации в Москве в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столице в 2021 году в новые дома по программе реновации жилья переедут 29 тысяч горожан. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что всего по программе реновации построили около 64 домов, 177 объектов находятся на данный момент в стройке, более 200 — в проектировании.

— Мы планируем в 2021 году 29 тысяч жителей начать переселять. Что это значит? Если мы дом какой-то подготовим, например, в ноябре к переселению, то процесс полного переезда от уведомления до фактического переезда занимает где-то шесть–восемь месяцев, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Порядка 170 тысяч жителей столицы должны переехать в новые дома по реновации до 2024 года.

Ранее он сообщал, что более 20 школ и детских садов построят за три года в Новой Москве.

Читайте также: Власти Москвы потратят почти 1,8 триллиона рублей на стройки за три года