Обвиняемый в коррупции бывший замминистра обороны Армении Григорян скончался

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Скончался бывший заместитель министра обороны Армении Манвел Григорян, в отношении которого ранее выдвинули обвинения в коррупции. Об этом сообщил представитель оппозиционной Республиканской партии Карен Авагян в четверг, 19 ноября.

В январе в Ереване суд освободил из-под ареста Григоряна, которого госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы минобороны Григорян обвинялся в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в присвоении имущества в размере более 101 миллиона долларов.

Кроме того, генерал-лейтенанту были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в размере более двух миллионов долларов. Вину Манвел Григорян не признал. Его арестовали 19 июня 2018 года. По словам адвоката Григоряна, он страдал тяжелым онкологическим заболеванием, передает РИА Новости.

Манвелу Григоряну было 64 года.