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Дома на месте Ховринской больницы в Москве построят к 2023 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Дома на месте Ховринской больницы в Москве построят к 2023 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Клинская улица, 2с1 Карта всех событий

Дома на месте снесенной Ховринской больницы на севере Москвы построят через 2,5 года. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на территории, где раньше находилось медицинское учреждение, появится хороший жилой район. Там построят дома, а также объекты социальной инфраструктуры.

На данный момент строители начали возводить ряд объектов. По словам Бочкарева, планируется построить более 120 тысяч квадратных метров недвижимости, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, работы по сносу зданий Ховринской больницы завершились в 2019 году.

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