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Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
Фото: freepik.com

Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий утвердил дорожную карту развития мобильных сетей связи пятого поколения в России. Об этом в четверг, 19 ноября, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который является главой комиссии.

Уточняется, что большая часть мероприятий по внедрению нового оборудования отечественного производства и развертыванию сетей 5G будут реализованы в 2021–2024 годах, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что производство оборудования для 5G может начаться в РФ до 2023 года.

Кроме того, сообщалось, что более 40 процентов граждан России верят в способность автомобиля защитить их от сетей 5G.

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