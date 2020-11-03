«Хорошо зомбируют»: к чему приведет внедрение 5G в Москве

Фото: twitter.com/moscow_mcd

Мобильная связь пятого поколения все больше углубляется в нашу жизнь. В Москве, например, в тестовом режиме она работает уже в нескольких зонах: на Тверской улице, на ВДНХ, где на днях открылась 5G-лаборатория. Кроме того, сеть функционирует на территории спортивного комплекса «Лужники» и в центре «Сколково».

Нередко в СМИ появляются публикации об опасности излучения от вышек сетей нового поколения, а в некоторых западных странах их вообще разрушали недовольные граждане, особенно на фоне пандемии COVID-19. Были слухи, что людей хотят чипировать, что радиоволны негативно влияют на здоровье человека. Но, как рассказали «Вечерней Москве» эксперты, опасения беспочвенны.

Страхи — от невежества

Ранее эксперт в сфере информационных технологий Олег Соколовский объяснял «ВМ», что любая энергия поглощается порциями — квантом. И если высокоэнергетические кванты рентгеновского излучения разрушают атомы и молекулы, то один квант радиоволны даже в сотни гигагерцев настолько слабый, что при поглощении максимум заставит молекулу колебаться быстрее, но точно ее не разрушит. Также специалист отмечал, что нет ни одного доказанного факта влияния сетей 5G на людей.

Не видит опасности в системе связи нового поколения и директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин. По его словам, подобные разговоры происходят по причине невежества.

— Человеку свойственно множество когнитивных искажений. Люди — это социальные животные, в нас естественным отбором заложено то, что мы без критического подхода доверяем авторитетам, потому что стая так была устроена. Кто-то сказал по телевизору, что под видом вакцин от коронавируса миллиардер Билл Гейтс хочет вживить людям наночипы, и ему поверили. Никто не задумывается, почему именно Билл Гейтс и почему вакцина принесет вред. Потом люди пошли громить вышки 5G — якобы от них исходит опасное излучение. Почему этому верят массово во всех уголках мира? Либо люди в школе плохо учились, либо их хорошо зомбируют. Я подозреваю первое, — заявил спикер.

Другой уровень связи

По словам Душкина, технология 5G — это не конкретный протокол или устройство, рассылающее какие-то сигналы. Это совершенно новая парадигма построения сетей связи, позволяющая ускорить передачу данных и расширить ее каналы. Что, безусловно, является следствием технического прогресса.

И у таких сетей, конечно же, большое будущее. Внедрение технологий позволит ускорить жизнь практически во всех направлениях: от обслуживания «горячих» зон ядерных реакторов на атомных электростанциях при помощи роботов до функционирования бытовых приборов в рамках концепции «умного дома».

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

— Представьте, что ваши основные предметы дома — блендер, соковыжималка, микроволновка, стиральная машина и так далее — «общаются» между собой и главным компьютером в режиме реального времени. Они подключены в одну сеть и при этом нет никаких задержек, потери информации. Благодаря сетям 5G мы получим действительно «умный дом», а не заторможенный, — спрогнозировал Душкин.

Кроме того, 5G поспособствует развитию беспилотного движения транспорта, сделав его безопаснее. Хотя, конечно, это лишь малая часть того, что гиперскоростной интернет в нашей жизни изменит. Виртуальное пространство в общем станет более тактильным и слабо отличимым от реальности.

Решение давних проблем

Эксперт убежден, что для России в целом, не только в контексте Москвы, покрытие высококачественной связью нового поколения выгодно, поскольку нивелирует извечную проблему расстояний. Это положительно скажется на управлении страной, когда мгновенная передача данных станет доступна в рамках хотя бы планеты Земля, замечает эксперт.

— Разумеется, в целях построения электронного государства в России (а курс на это принят) внедрение сетей 5G во всех регионах — это благо. А электронное государство, по сути, ставит человека в центр своих интересов. И получается система, где не человек для государства существует, а государство для человека. Мы это можем видеть по той сети МФЦ, которую построили по всей стране. Сейчас, чтобы получить тот же загранпаспорт, достаточно всего пару кнопок нажать, что замечательно, — констатирует Душкин.

По данным, опубликованным на сайте столичной мэрии, коммерческий запуск сетей 5G в нашей стране прогнозируется в 2022–2023 годах. Сейчас операторы и производители могут в тестовом режиме проверить свое оборудование, в том числе в рамках 5G-лаборатории на ВДНХ. При этом вопрос установки вышек в Москве будут прорабатывать с урбанистами. Конструкции обещают гармонично вписать в облик города в соответствии с концепцией «Городская эстетика связи», разрабатываемой департаментом информационных технологий столицы. Власти обещают, что с улиц города пропадут неприглядные антенны, массивное оборудование и нависающие кабели. Они просто станут не нужны с учетом повышенной пропускной способности сетей.

В свою очередь Роман Душкин не исключает, что в ближайшие пять лет не только Москва, но и вся территория России будет покрыта связью нового поколения.

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