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Помещение в здании ХХ века рядом со станцией метро «Тверская» выставили на торги
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Помещение в здании ХХ века рядом со станцией метро «Тверская» выставили на торги

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Дегтярный переулок, 4с1 Карта всех событий

Помещение в здании начала ХХ века в центре столицы выставили на аукцион. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы.

Отмечается, что объект площадью 132,4 квадратных метра находится по адресу Дегтярный переулок, дом 4, строение 2. Начальная стоимость — 22,7 миллиона рублей. Приобрести помещение можно на открытых торгах в электронной форме.

— Здание, в котором предлагается нежилое помещение, расположено в самом центре Москвы, в пешей доступности от метро «Тверская» и имеет огромный потенциал с точки зрения инвестиций. Недвижимость в центре всегда пользуется спросом на торгах: с начала года конкуренция составила порядка шести человек на лот, — уточнил глава ведомства Иван Щербаков.

Он отметил, что купить помещение может любое физическое и юридическое лицо, кроме исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, передает агентство городских новостей «Москва».

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что с начала года москвичи заключили 69 договоров купли-продажи нежилых помещений в центре столицы на общую сумму 679,2 миллиона рублей.

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