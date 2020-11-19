Помещение в здании ХХ века рядом со станцией метро «Тверская» выставили на торги
Помещение в здании начала ХХ века в центре столицы выставили на аукцион. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы.
Отмечается, что объект площадью 132,4 квадратных метра находится по адресу Дегтярный переулок, дом 4, строение 2. Начальная стоимость — 22,7 миллиона рублей. Приобрести помещение можно на открытых торгах в электронной форме.
— Здание, в котором предлагается нежилое помещение, расположено в самом центре Москвы, в пешей доступности от метро «Тверская» и имеет огромный потенциал с точки зрения инвестиций. Недвижимость в центре всегда пользуется спросом на торгах: с начала года конкуренция составила порядка шести человек на лот, — уточнил глава ведомства Иван Щербаков.
Он отметил, что купить помещение может любое физическое и юридическое лицо, кроме исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, передает агентство городских новостей «Москва».
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что с начала года москвичи заключили 69 договоров купли-продажи нежилых помещений в центре столицы на общую сумму 679,2 миллиона рублей.
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