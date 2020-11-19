Прохор Шаляпин оценил шансы Ольги Бузовой подвинуть главных звезд эстрады

Фото: instagram.com/shalyapin_official

Певица и телеведущая Ольга Бузова не представляет опасности для карьеры главных звезд российской эстрады, так как у нее нет таланта. Об этом заявил музыкант Прохор Шаляпин.

По его словам, достижение Бузовой лишь в том, что она целеустремленная и несколько наглая девушка. При этом она не сможет соперничать с главными российскими исполнителями.

— Понятно, что она никогда не будет угрозой ни для кого из главных звезд эстрады. Она социальное явление, но не более того. У нее нет фундаментальных музыкальных знаний. Таланта нет. Да она это и сама прекрасно понимает, — цитирует Шаляпина «Телепрограмма».

Музыкант уверен, Бузову не возьмут на обучение ни в Гнесинскую академию, ни в музыкальное училище.

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