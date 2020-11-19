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Водителей предупредили об опасности летних шин при ноябрьской непогоде в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Водителей предупредили об опасности летних шин при ноябрьской непогоде в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Использование летних шин в условиях мокрого снега и ледяного дождя в Москве опасно. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Там отметили, что манера управления машиной в зимнее время существенно отличается от летней. Не стоит превышать скорость и совершать резких маневров, передает РИА Новости.

— На заснеженной дороге машину может заносить, а тормозной путь становится длиннее. Поэтому автомобилям необходимо хорошее сцепление с асфальтом, которое могут обеспечить только зимние шины, — рассказали в ЦОДД.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе в связи с прогнозируемым сильным ветром.

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