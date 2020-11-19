Дом по реновации в Перове планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Плющева, 15 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации жилья в столичном районе Перово введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента строительства города Москвы.

Там отметили, что объект находится по адресу улица Плющева, дом 15.

Дом представляет собой монолитное двухсекционное здание, которое возвели по индивидуальному проекту. Специалисты облицуют фасады клинкерной и фиброцементной плиткой, установят короба для кондиционеров, а также застеклят лоджии.

— В доме будет 210 квартир (однокомнатных — 38, двухкомнатных — 134, трехкомнатных — 38). Общая площадь квартир составит 12 457,97 квадратного метра, — уточнили в пресс-службе.

Также в ведомстве рассказали, что первый этаж здания будет нежилым. Там расположатся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, передает агентство городских новостей «Москва».

В вестибюле жилой части разместят колясочную, комнату консьержа с санитарным узлом, кладовую для уборочного инвентаря, а также зону размещения почтовых ящиков. В доме будут предусмотрены лифты грузоподъемностью 1 тонна, 630 и 400 килограммов.

— Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что кварталы реновации в столичном районе Кузьминки будут обеспечены 11 объектами образования. Всего запланировано построить семь детских садов на 1275 мест и четыре школы на 1900 человек.

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