Москва увеличит расходы бюджета на социальную поддержку в 2021 году

/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Столичные власти увеличат выплаты семьям с детьми на 3,7 процента в 2021 году. Более 76 миллиардов выделят на их социальную поддержку, что на 17,1 процента больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в новом проекте бюджета на 2021-2023 годы.

Отмечается, что в социальную поддержку жителям столицы входят прямые денежные выплаты, скидки на проезд в общественном транспорте и оплату ЖКХ, а также помощь в тяжелых ситуациях. На данный момент городские пособия получают почти 615 тысяч детей.

Как рассказала заместитель руководителя Департамента труда и защиты Екатерина Бербер, дети, которые родились в столице, получают подарочный комплект «Наше сокровище». Он состоит из 44 вещей, необходимых в первые месяцы малыша. Родители детей также могут получить вместо комплекта денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, доступна адресная социальная помощь в виде электронных сертификатов на приобретение детских товаров, продуктов питания, бытовых предметов, — цитирует Бербер официальный сайт мэра Москвы.

Она добавила, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, семьи получали и продолжают получать все социальные выплаты. В следующем году комплексная поддержка детей и родителей по-прежнему будет приоритетным направлением в работе Правительства Москвы.

Столичным семьям с небольшими доходами, где есть дети до трех лет, ежемесячно выплачивают по 10,9 тысячи рублей на ребенка. Одиноким матерям и семьям, в которых один из родителей не платит алименты или проходит военную службу по призыву, положено пособие в размере 16,4 тысячи рублей. Выплата на детей от трех до семи лет равна половине прожиточного минимума ребенка и составляет 7725 рублей.

Ранее сообщалось, что столица планирует увеличить выплаты приемным семьям на 3,7 процента в 2021 году.

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