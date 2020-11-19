Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москва увеличит расходы бюджета на социальную поддержку в 2021 году
/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Москва увеличит расходы бюджета на социальную поддержку в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

Столичные власти увеличат выплаты семьям с детьми на 3,7 процента в 2021 году. Более 76 миллиардов выделят на их социальную поддержку, что на 17,1 процента больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в новом проекте бюджета на 2021-2023 годы.

Отмечается, что в социальную поддержку жителям столицы входят прямые денежные выплаты, скидки на проезд в общественном транспорте и оплату ЖКХ, а также помощь в тяжелых ситуациях. На данный момент городские пособия получают почти 615 тысяч детей.

Как рассказала заместитель руководителя Департамента труда и защиты Екатерина Бербер, дети, которые родились в столице, получают подарочный комплект «Наше сокровище». Он состоит из 44 вещей, необходимых в первые месяцы малыша. Родители детей также могут получить вместо комплекта денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Москва увеличит расходы бюджета на социальную поддержку в 2021 годуФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, доступна адресная социальная помощь в виде электронных сертификатов на приобретение детских товаров, продуктов питания, бытовых предметов, — цитирует Бербер официальный сайт мэра Москвы.

Она добавила, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, семьи получали и продолжают получать все социальные выплаты. В следующем году комплексная поддержка детей и родителей по-прежнему будет приоритетным направлением в работе Правительства Москвы.

Столичным семьям с небольшими доходами, где есть дети до трех лет, ежемесячно выплачивают по 10,9 тысячи рублей на ребенка. Одиноким матерям и семьям, в которых один из родителей не платит алименты или проходит военную службу по призыву, положено пособие в размере 16,4 тысячи рублей. Выплата на детей от трех до семи лет равна половине прожиточного минимума ребенка и составляет 7725 рублей.

Ранее сообщалось, что столица планирует увеличить выплаты приемным семьям на 3,7 процента в 2021 году.

Читайте также: Новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству введут в России

Москвавыплатыподдержка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Все мнения
О проекте