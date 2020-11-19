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Актеру Кириллу Гребенщикову закрыли въезд на Украину на три года
Фото: instagram.com/kirill.grebenshchikov

Актеру Кириллу Гребенщикову закрыли въезд на Украину на три года

Вероника Кузьминова

Звезды

Пограничная служба Украины закрыла на три года въезд в страну для российского актера Кирилла Гребенщикова. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Артиста остановили в аэропорту «Борисполь», откуда он прилетел из Минска. Гребенщиков объяснил пограничникам, что на Украине будет участвовать в съемках. Но артиста не выпустили из аэропорта, потому что он за последние шесть лет посещал Крым.

— Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, — цитирует пресс-службу погранслужбы РИА Новости.

Пограничники закрыли въезд для артиста на три года и вернули его обратно — на территорию Белоруссии.

СПРАВКА «ВМ»

Кирилл Гребенщиков — российский актер театра и кино. Родился в 1972 году в Москве. Известен по картинам «Тест на беременность», «Анна Каренина», «Училка», «Поздний срок» и другим.

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