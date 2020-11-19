Власти Москвы рассказали о работе народного каршеринга

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичные власти предложили горожанам развить систему народного каршеринга. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Представители ведомства пояснили, что многие автовладельцы стремятся получить выгоду от своей машины, которой пользуются редко. Другим москвичам не нужно личное транспортное средство — они хотели бы время от времени арендовать его, при этом экономя на гараже, страховке и парковке.

— Система уже придумана и широко применяется в мире. Она называется «народный каршеринг». Арендатор получает автомобиль дешевле, чем в обычных каршерингах. Автовладелец зарабатывает на движимом имуществе, — говорится в публикации.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Кроме того, если москвичи начнут пользоваться машинами других горожан, число автомобилей на улицах снизится. Это в свою очередь благоприятно повлияет на экологическую обстановку.

Система будет работать следующим образом: владельцы будут загружать информацию о машине в специальный сервис, задавать требования к арендатору и указывать место парковки. Арендаторы же смогут выбирать машину и забирать ключи после оплаты. Все риски возьмет на себя страховая компания, операторами сервиса выступят городские транспортные предприятия.

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