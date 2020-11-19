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Около 3,5 тысячи консультаций провели в телемедицинском центре Подмосковья
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Около 3,5 тысячи консультаций провели в телемедицинском центре Подмосковья

Юлия Захарова

Общество

Около 3,5 тысячи телемедицинских консультаций провели для перенесших коронавирус жителей Московской области. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что такой вид помощи важен, чтобы следить за состоянием здоровья пациентов, которые переболели COVID-19 в тяжелой форме или находятся в группе риска, а также для людей, проходящих амбулаторное лечение.

— Мы привлекаем медицинских специалистов разных профилей. За более чем три недели работы центра специалисты провели почти 3,5 тысячи таких консультаций, — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Минздрав напомнил, что центр телеконсультаций заработал 26 октября. Гражданам, которые выздоравливают после коронавирусной инфекции, дают советы по восстановлению. При ухудшении самочувствия на дом отправляют врачей, чтобы они изменили алгоритм лечения, говорится на официальном сайте ведомства.

Читайте также: Минздрав призвал ввести ограничения в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

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