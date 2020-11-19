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Минздрав призвал ввести ограничения в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

Минздрав призвал ввести ограничения в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Руководителям регионов с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией стоит вводить ограничения для снижения нагрузки на медицинские учреждения. Об этом в четверг, 19 ноября, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

На селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов он отметил, что пока не все руководители регионов воспользовались этим правом. Мурашко отметил, что российские врачи должны вести пациентов в соответствии с последней версией методических рекомендаций, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Министерства здравоохранения России призвал ускорить выдачу лекарств пациентам с коронавирусом в регионах.

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российские регионыкоронавирусМихаил Мурашко
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