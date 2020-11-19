Мурашко призвал ускорить выдачу лекарств больным COVID-19 в регионах

Фото: Пресс-служба Минздрава России

Регионы должны ускорить выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном лечении. Об этом в четверг, 19 ноября, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

На селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов он отметил, что от своевременного начала терапии зависит успех лечения, сообщает РИА Новости.

Ранее Мурашко заявил, что десятая часть пациентов, которых госпитализируют с коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии. По его словам, расположенные в реанимации пациенты составляют 20 процентов от общего числа больных.

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