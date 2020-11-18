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Мурашко: 10 процентов госпитализированных с COVID находятся в тяжелом состоянии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  

Мурашко: 10 процентов госпитализированных с COVID находятся в тяжелом состоянии

Юлия Захарова

Общество

Десятая часть пациентов, которых госпитализируют с коронавирусом, находится в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 18 ноября, рассказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Среди госпитализированных 10 процентов — это пациенты тяжелые, требующие интенсивного наблюдения. В целом под процедуру искусственной вентиляции легких сегодня занято около пяти тысяч коек, — отметил министр на онлайн-совещании с членами правительства по эпидемиологической обстановке в регионах и в стране в целом.

По его словам, находящиеся в реанимации пациенты составляют 20 процентов от общего числа больных.

Мурашко подчеркнул, что летом множество коек перепрофилировали после снижения числа зараженных. Однако в настоящее время на фоне обострения ситуации с COVID-19 более 180 тысяч коек вновь вернули для оказания помощи инфицированным, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране развернули 270 тысяч коек для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Она пояснила, что койки заняты более чем на 80 процентов.

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коронавирусискусственная вентиляция легких (ИВЛ)Михаил Мурашко
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