Почти 270 тысяч коек развернули в РФ для пациентов с коронавирусом

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Почти 270 тысяч коек развернули в РФ для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Такие данные в среду, 18 ноября, привела вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она пояснила, что койки заняты более чем на 80 процентов.

— На сегодняшний день в стране развернуто более 268 тысяч ковидных коек, из них почти 147,5 тысячи оснащены подачей кислорода и почти 31 тысяча — искусственной вентиляцией легких, — отметила Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, больше всего загружены койки в 46 российских регионах, передает РИА Новости.

Напомним, по состоянию на 18 ноября в России выявлено свыше 1,9 миллиона случаев заражения COVID-19. При этом за минувшие сутки инфекцию зарегистрировали у 20 985 человек.

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