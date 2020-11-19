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Полиция Еревана задержала 24 протестующих, требующих отставки Пашиняна
Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Полиция Еревана задержала 24 протестующих, требующих отставки Пашиняна

Кирилл Николаев

Происшествия

Правоохранительные органы Еревана задержала 24 протестующих, которые требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в четверг, 19 ноября, рассказали в местной полиции.

Отмечается, что протестующие перекрыли центральные улицы Еревана. Участники акции оппозиции требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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